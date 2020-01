Gelo tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso. Colpa di alcune dichiarazioni da parte dell'ex Milan che hanno infastidito l'attuale allenatore dell'Everton, che fino all'11 dicembre era seduto sulla panchina del Napoli. Lo racconta oggi il Corriere dello Sport secondo il quale Ancelotti non ha gradito alcuni riferimenti alla sua gestione, usciti dalla bocca di Gattuso in questi giorni, come "si è toccato il fondo" oppure "ora corriamo in maniera differente".



E' chiaro che questo Napoli abbia un'idea, un concetto di calcio diverso da quello che ha iniziato la stagione, però è stato sorprendente ascoltare, nell'analisi di Gattuso, riferimenti che sono apparsi pungenti nei confronti nei confronti di un predecessore che non è un uomo qualunque, con il quale è stato condiviso molto.