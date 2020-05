Ilsi interroga sul futuro. Nella prossima stagione alcuni reparti potrebbero subire una vera e propria rivoluzione. E’ il caso dell’attacco, mai come in questo momento in ebollizione tra mancate conferme e nuovi arrivi. Le certezze sono rappresentate da Insigne e Politano, che dovrebbero restare, e Petagna, preso a gennaio. Per il resto, tutto è in bilico. Compreso, corteggiato senza sosta dall’Inter, ma così legato a tal punto a squadra e città da tentennare nonostante il ricco contratto proposto.- Si tratta di: discreto dribbling, ottima accelerazione e capacità di legare il gioco tra i reparti. Azmoun allo Zenit gioca spesso in coppia con Dzyuba, da seconda punta, ma può essere impiegato anche come attaccante centrale. La duttilità stuzzica gli uomini mercato del Napoli, che, difatti, potrebbe decidere di prenderlo anche in caso di permanenza di Mertens- A curare le operazioni è l’intermediario Fali Ramadani, che ha costanti contatti con il ds dello Zenit, lo spagnolo Javier Ribalta. Quest’ultimo ha informato Giuntoli:, che però non molla e continua il pressing. Anche perché c’è da anticipare la concorrenza di un temibile avversario: l’di Diego Pablo, estimatore dell’iraniano. Mertens tentato dall’Inter, il Napoli ha già scelto il possibile erede.