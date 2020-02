La rivoluzione in casa Napoli non si ferma con le operazioni concluse nell'ultima finestra di mercato e quelle già definite in vista della prossima (Rrahmani e Petagna). Lo scouting del club azzurro continua a monitorare diversi profili, soprattutto calciatori giovani che possano rappresentare in futuro un valore aggiunto nella squadra guidata oggi da Rino Gattuso. Nel corso del suo intervento a Radio Marte, l'ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rivelato un nome nuovo, quello dell'attaccante classe 2002 dello Sparta Praga Adam Hlozek.



Centravanti, ma capace di giocare da seconda punta, Hlozek ha esordito in prima squadra a soli 16 anni e il suo nome è noto già a diverse formazioni europee, dalla Juve al Borussia Dortmund, passando per la Premier League. Ha già realizzato 4 gol e 8 assist nella sua prima annata da professionista ed è sotto contratto fino a giugno 2022.