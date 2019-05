Maurizio Sarri alla Juventus? Il nome del tecnico del Chelsea è il più caldo per raccogliere l'eredità di Allegri sulla panchina bianconera, ma c'è un popolo che non ci sta: quello dei tifosi del Napoli, contrariati dalla possibilità di vedere il loro ex allenatore alla guida degli 'odiati' rivali. E allora sono proprio i fan a scendere in campo per provare a convincere Sarri a cambiare idea. Davanti a casa del tecnico a Figline Valdarno (Toscana) è spuntato uno striscione eloquente: "Comandante, non tradire il tuo popolo. Napoli ti ama".