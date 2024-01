Napoli su Barak, idea scambio con la Fiorentina

Il Napoli pensa a ristrutturare il centrocampo e se Lazar Samardzic è il nome più caldo in orbita nerazzurra, non è l'unico nome sui cui lavora il ds Meluso. Nel mirino c'è anche Antonin Barak, che non sta trovando grande spazio nella Fiorentina, e si cerca la formula per l'affondo.



Secondo Il Mattino, l'ipotesi sarebbe quella di uno scambio: in viola potrebbe finire Diego Demme, un'ipotesi complicata e percorribile solo se De Laurentiis dovesse aggiungere anche un conguaglio cash.