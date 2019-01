Il Corriere dello Sport ricostruisce il quadro legato a Barella ed all'interesse del Napoli e non solo: "Di De Laurentiis l’offensiva più concreta, lanciata non appena il Psg si è spinto fino a 80 milioni per avere subito Allan. Il presidente del Napoli ha chiamato e richiamato Giulini offrendo Ounas o Rog più una ventina di milioni. Giulini ha preso tempo delegando al ds Carli (e a Giuntoli) l’eventuale sviluppo dell’operazione. L’ultima telefonata da Los Angeles De Laurentiis l’ha chiusa così: «Tommaso, chiamami quando hai deciso cosa fare».

Secondo alcuni esponenti della tifoseria cagliaritana (il gruppo degli Sconvolts, decisamente influente) Barella non accetterebbe il Napoli proprio per una questione di fedeltà e rapporti tra tifoserie: ma siamo nel campo delle supposizioni. La posizione di Giulini è chiarissima: valuta Barella tra i 40 e i 50 milioni e preferirebbe perderlo a giugno, a salvezza ottenuta"