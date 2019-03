C'è stato un tentativo a gennaio, andato a vuoto. Ma il Napoli non demorde: vuole Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari, che ha trovato il primo gol in Nazionale nella sfida contro la Finlandia, valida per le qualificazione a Euro 2020, lascerà la Sardegna la prossima estate, con Inter e Roma in prima linea. Ma il club partenopeo, dietro nelle gerarchie, vuole vestire d'azzurro il classe '96, con Ancelotti che si sta muovendo in prima persona.



OPERA DI CONVINCIMENTO - ​L'allenatore del Napoli, scrive Il Mattino, anche dopo la chiusura del mercato ha continuato a manifestare il suo gradimento per l'ex Como, provandolo a convincere della bontà del progetto partenopeo, garantendogli la propria presenza. Per il momento, però, tutto questo non sembra aver fatto presa sul ragazzo, che ha detto no già al Chelsea, voglioso di restare in italia, ma che preferirebbe Milano, sponda Inter, o Roma. Ancelotti continua a provarci, il Cagliari aspetta l'offerta giusta (lo valuta 60 milioni) non chiudendo al Napoli, Barella, però, vuole altro.