Dimitri De Condé, direttore sportivo del Genk, parla del futuro di Sander Berge, giovane talento che piace al Napoli. Queste le parole del ds a Radio Punto Nuovo: "Il Napoli è interessato a Sander, è possibile arrivare a un accordo. Sappiamo che anche il Liverpool segue il ragazzo, Klopp dopo la partita ad Anfield si è complimentato con lui. Ci sono club in Italia su Berge e il Napoli è una di queste, ma non ci sono per ora offerte concrete. Dalla prossima settimana le cose potrebbero cambiare, non abbiamo ancora avuto contatti concreti".