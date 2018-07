Resiste l'ipotesi Danilo D'Ambrosio al Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport: "La visita di Pisacane in ritiro non è stata di semplice cortesia, né è servita per parlare esclusivamente di Ciciretti: certe cose restano secretate, per vari mille motivi, ma l’Inter, che non ha nessuna intenzione di cedere il proprio laterale, sa bene che qualcosa s’è mosso e qualche altra scossa s’avvertirà. Lunedì può essere la giornata giusta per una chiacchierata tra Pisacane e Ausilio, per capire: a D’Ambrosio, napoletano di Caivano, la tentazione finisce per creare un’emozione ma è chiaro che varie difficoltà restano e l’Idea avrà la necessità di congiunzioni astrali e pure economiche"