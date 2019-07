Non solo Juventus su Mauro Icardi. Nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi Napoli, con gli azzurri di Aurelio De Laurentiis pronti a piazzare il grande colpo per il proprio reparto avanzato. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l'Inter avrebbe chiesto una contropartita tecnica, individuando in Piotr Zielinski e Fabian Ruiz gli innesti più graditi. Il Napoli ha rifiutato l’ipotesi di inserire uno dei due giocatori. Dunque, trattativa nuovamente bloccata. La Juventus prende tempo e si prepara a lanciare il proprio assalto.