Gazzetta dello Sport.



Icardi-Napoli, la Gazzetta dello Sport spiega lo stato della trattativa: "Un approccio con l’agente Wanda Nara ci sarebbe già stato, con l’offerta di un ingaggio da oltre 7 milioni netti di euro. Ma il Napoli non intende farsi oggi avanti con l’Inter, per non scatenare aste al rialzo. Il centravanti argentino sembra voler aspettare la Juventus, ma fino a quando? Ecco che se si arriverà a un Ferragosto rovente, De Laurentiis si prepara a sferrare l’attacco che potrebbe rimettere un po’ più in equilibrio i valori del campionato. E da questo punto di vista potrebbe avere un ottimo alleato nell’Inter che non vorrebbe cedere l’attaccante alla squadra bianconera"