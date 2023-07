E' stato un sabato di ordinaria follia per i tifosi delin chiave mercato: una volta assodato il passaggio dial, non ancora ufficiale ma sembra solo questione di ore, i campani devono assicurare al nuovo tecnicoun difensore centrale in grado di raccogliere il testimone dalle mani del gigante coreano. Si è fatto con insistenza il nome dell'austriaco Danso del Lens, ma nella rosa dei candidati ha sempre figurato, giapponese classe 1996 del Borussia Monchengladbach, protagonista agli ultimi Mondiali con la nazionale del Sol Levante.Un giapponese per sostituire un coreano e nel frattempo, dopo le voci che hanno accostato Kamada prima e Kubo poi, entrambi centrocampisti. Itakura ha già una discreta esperienza anche in campo internazionale e, altri due dossier presenti sulle scrivanie di Castel Volturno. La richiesta per il giocatore il cui contratto scade nel 2026 è intorno ai, qualcosa in più di quanto avrebbe in mente di offrire il Napoli (12)."Abbiamo un offerta del club saudita dell’Al-Nassr e del Napoli, ma è il Napoli ad essere più vicino alla firma", il virgolettato attribuito all'entourage del giocatore nella giornata di ieri, con smentita arrivata a ruota., non nuovo, confermato dai colleghi di Sky Deutschland e nel solco che è stato aperto da Marcus Thuram che da Monchengladbach si è trasferito a Milano.che in molti hanno pensato fosse già avvenuta in questo weekend, ma che avverrà presto, specie se le altre piste rimarranno così impervie.