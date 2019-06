L'Italia chiama, Romelu Lukaku risponde. Il centravanti del Manchester United interessa all'Inter, ma non solo. Infatti sulle sue tracce si è messo pure il Napoli, nel caso in cui Milik non prolunghi il proprio contratto e anzi venga ceduto. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente De Laurentiis è pronto a offrire 70 milioni di euro pagabili in quattro anni per il cartellino del nazionale belga classe 1993.



Grazie al Decreto Crescita varato dal Governo e che ora dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, in quanto impresa del Sud che assume dall'estero, il Napoli pagherebbe solo il 10% di tasse sull'ingaggio di Lukaku: 10 milioni di euro netti sarebbero 11 milioni lordi a stagione, 33 milioni anziché 55 per i prossimi tre anni. ​

Sul fronte Inter, a Marotta non dispiacerebbe chiudere il parco attaccanti con Dzeko (Roma) e lo scambio Icardi-Dybala con la Juve.