Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, è uno dei nomi accostati al Napoli in questo periodo. Il presidente del Getafe, Angel Torres, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24:



"Fino a questo momento non ho parlato con il Napoli, sono voci provenienti dalla stampa. Al momento la volontà è non toccare la squadra migliorandola con qualche acquisto senza vendere i pezzi pregiati. Se non pagano la clausola di 20 milioni di euro Olivera resta qui, non abbiamo l'esigenza di venderlo".