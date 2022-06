Tra i dubbi che hanno accompagnato il Napoli nell'ultimo periodo c'era quello del portiere. Era spuntato l'interesse verso Luis Maximiiano, estremo difensore del Granada, ma la trattativa non è mai decollata a causa delle richieste eccessive spagnole.



Oggi la situazione è cambiata, il Granada ha corretto il tiro a causa della retrocessione e la clausola è scesa da 25 milioni a 12,5. Dalla Spagna balza la notizia: il noto portale Marca annuncia il reinserimento in pole da parte del Napoli per Maximiano, dato che il club andaluso è ora disposto a trattare un prestito. L'idea da parte del Granada è girare il calciatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro che scatterebbe in caso di mancata promozione dello stesso Granada in Liga la prossima stagione.