Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano da Napoli. L'estremo difensore ex Udinese e Spal è oscurato dalla presenza di Ospina che è stato molto spesso preferito da Gattuso.



Per Meret così inizia a prospettarsi l'idea di cercare spazio altrove. Stando a quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle sue tracce ci sarebbero l'Everton e l'Inter (per sostituire Handanovic). In più anche la Roma, che lo segue da tempo: i giallorossi la scorsa estate hanno provato a prenderlo in prestito ma la richiesta è stata respinta. Stavolta, però, Meret potrebbe impuntarsi con la voglia di iniziare a trovare continuità.