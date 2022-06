Il Napoli segue da tempo Naithan Nandez. Il giocatore è in uscita dal Cagliari, già un anno fa fu molto vicino a salutare il club sardo. Ora però, con la retrocessione, tutto fa pensare ad una sua cessione.



Se da un lato c'è il Napoli che ha posto la sua attenzione su Nandez, dall'altro c'è il Cagliari che ha chiesto informazioni su Alessandro Zanoli (terzino classe 2000 di proprietà del club azzurro). Le due trattative potrebbero quindi incrociarsi, anche se l'idea del Napoli è di non far partire quello che sarà il vice Di Lorenzo e allo stesso tempo cercare di affondare il colpo per l'uruguaiano solo quando partirà Demme. L'idea del ds Giuntoli è quella di ottenere un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.