L'indiscrezione di mercato odierna è su Luca Pellegrini. Il terzino sinistro in prestito al Cagliari è di proprietà della Juventus, che può puntare su di lui nella prossima stagione come vice Alex Sandro. Oppure può diventare una pedina di scambio: attenzione al Napoli. Nei dialoghi per Milik si è parlato anche di Pellegrini, che piace alla squadra allenata da Gattuso così come Bernardeschi. Ghoulam è in uscita, così può diventare un'occasione. Non è ancora una trattativa avviata, ma i due club ne riparleranno presto anche con il suo agente Mino Raiola.