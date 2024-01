Napoli su Samardzic, Balzaretti: 'C'è un interesse, ma è concentrato al 100% sull'Udinese'

Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato prima della sfida con la Lazio, 19ª giornata di Serie A. Le sue parole riportate da Udinese.it: "Vogliamo rivivere le emozioni provate col Bologna. Il nostro obiettivo è questo, replicare una bellissima giornata per ciò che abbiamo espresso in campo e per la gioia che abbiamo dato alle persone che vengono a vederci ogni domenica. È un desiderio che si persegue con il lavoro quotidiano, con la continuità".



LAUTARO GIANNETTI - "È un tassello importante. Va a completare un reparto che, con l’assenza di Jaka Bijol ancora per qualche settimana, necessitava di caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa. Uno degli scopi del club è prendere e formare giocatori giovani. Siamo contenti dell’età media della squadra e della crescita dei difensori, ma bisogna anche curare i dettagli".



ORGOGLIO - "Il punto d'orgoglio è che ogni settore della società lavori su tutti i ragazzi collettivamente. Brenner e Keinan Davis sono altri due acquisti di gennaio".



LAZAR SAMARDZIC - (corteggiato dal Napoli, ndr) "C’è un interesse, ma parlo con lui tutti i giorni ed è focalizzato al 100% sull’Udinese".