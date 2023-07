Lazar Samardzic è nella lista degli obiettivi del Napoli già da un po' di tempo, anche se sulle sue tracce oggi c'è anche l'Inter. L'Udinese fissa il prezzo, ci vogliono 20 milioni di euro per l'acquisto. Al momento De Laurentiis ritiene la cifra troppo elevata e conta di farla abbassare grazie agli ottimi rapporti con il patron Pozzo arrivando a 12 milioni. Facendo anche leva sulla volontà del calciatore proponendogli un ruolo centrale nel progetto, l'occasione di mettersi in mostra in Champions e un quinquennale da 1,5 a stagione più bonus. Il Napoli conta di chiudere l'acquisto di Samardzic già nelle prime settimane di ritiro. Lo riporta oggi Il Mattino.