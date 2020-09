Non c'è due senza tre. Dopo Allan all'Everton di Ancelotti, il Napoli si appresta a cedere Milik alla Roma e poi sarà il turno di Koulibaly. Il Paris Saint-Germain di Leonardo è pronto a sorpassare il Manchester City di Guardiola per il difensore senegalese: offerto un prestito oneroso con obbligo di riscatto a distanza di 9 mesi a 52 milioni di euro più altri 7 milioni di bonus, una proposta che ancora non convince il presidente De Laurentiis.



La possibile partenza di Koulibaly non esclude quella di Maksimovic. Sempre secondo Tuttosport, in tal caso il Napoli ci proverebbe con Senesi (Feyenoord) e Papastathopoulos (Arsenal).