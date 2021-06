Il Napoli dà fiducia ad Alex Meret. Il 24enne portiere italiano arrivato dall'Udinese sarà promosso titolare fisso e blindato con un nuovo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. Prima dell'inizio della nuova stagione è in programma un incontro tra il suo manager Pastorello e il ds Giuntoli per avviare la discussione. A Meret verrà proposto di prolungare fino al 2025, con tanto di adeguamento economico rispetto al milione che guadagna adesso. Il si del portiere, a questo punto, dovrebbe essere scontato.



In uscita c'è Ospina. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, su di lui c'è l'attenzione dell'Atalanta, che sta valutando l'eventuale trattativa. Altrimenti il portiere colombiano potrebbe ritornare in Premier League e il ruolo di dodicesimo potrebbe essere ricoperto da Gigi Sepe (Parma).