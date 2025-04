Napoli su Sudakov, l'ad dello Shakhtar: "Siamo in trattativa con un club, sarà un buon affare"

AFP via Getty Images

Gli azzurri sono tornati sulle tracce del centrocampista classe 2002, nazionale ucraino sul taccuino di Giovanni Manna per la prossima stagione. Il Napoli è tra le squadre favorite ma deve fare i conti anche con la concorrenza dalla Premier League, in particolare quella delche ha mostrato interesse per il gioiellino 22enne.Nel frattempo lo, proprietario del cartellino, conferma che la cessione di Sudakov è più che una semplice idea e anzi le trattative con un club non esplicitato sono in pieno svolgimento.

, amministratore delegato dello Shakhtar, ha parlato a Give Me Sport e dato questo aggiornamento sulla situazione: ". Se non si conclude l'accordo con il club con cui stiamo parlando allora ne troveremo un altro. Non sono preoccupato di non chiudere la cessione di Sudakov, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo".- Palkin prosegue: ", abbiamo continui contatti con realtà che sono interessate a lui. E' lo stesso scenario che abbiamo già vissuto con Mykhailo Mudryk e se non lo cederemo oggi, sarà domani. E' solo questione di tempo".