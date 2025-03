Napoli su Sugawara: lo seguiva l'Inter, Paixao per il dopo Lookman all'Atalanta

Nome nuovo per il mercato del Napoli, dato sulle tracce di Yukinari Sugawara. Il terzino destro giapponese classe 2000 è sotto contratto fino a giugno 2028 col club inglese del Southampton, che nello scorso mercato estivo lo ha acquistato per 7 milioni di euro dagli olandesi dell'AZ Alkmaar. Dopo un interesse non concretizzatosi da parte dell'Inter, che lo seguiva come possibile vice/erede di Denzel Dumfries. Poi a fine novembre l'olandese ha prolungato fino a giugno 2028 il contratto con i nerazzurri che era in scadenza al termine di questa stagione.



Intanto, sempre secondo Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l'Atalanta si iscrive alla corsa per Igor Paixao. L'attaccante esterno brasiliano (classe 2000) viene valutato sui 30 milioni di euro dal Feyenoord, con cui ha segnato il goal della vittoria nell'andata dei playoff di Champions League contro il Milan. Il club bergamasco ha chiesto informazioni, in vista della futura cessione dell'attaccante nigeriano Ademola Lookman.