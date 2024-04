Napoli su un difensore della Fiorentina

36 minuti fa



Il Napoli cerca rinforzi sul mercato in difesa. Oltre allo slovacco David Hancko (classe 1997 ex Fiorentina) del Feyenoord, secondo la Gazzetta dello Sport nel mirino c'è Lucas Martinez Quarta.



Il difensore argentino classe 1996 è sotto contratto fino a giugno 2025 con la Fiorentina, che lo ha acquistato per 13 milioni di euro dal River Plate nel 2020. Il suo ingaggio è di un milione di euro all'anno e la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Finora in maglia viola ha raccolto 113 presenze, segnando 9 gol.