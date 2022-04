L'ultimo periodo di Zielinski è stato molto deludente. Il centrocampista del Napoli vive un momento difficile, tra gol che non arrivano e prestazioni decisamente sottotono. 7 gol e 5 assist in stagione, ma gli ultimi acuti in campionato risalgono allo scorso dicembre, quando il 19 dicembre serviva ad Elmas l'assist per la vittoria contro il Milan e al 4 dicembre, ultimo suo gol nella sconfitta interna contro l'Atalanta.



Il contratto di Zielinski scadrà a giugno 2024, ma potrebbe dire addio al Napoli prima del tempo. Repubblica racconta di un interesse da parte del Bayern Monaco, che ha avviato i primi contatti per il polacco.