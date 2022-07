Sono andati via dei pezzi grossi, calciatori che hanno scritto la storia recente del club azzurro. Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina e Ghoulam: prima di tutto calciatori di livello, ma anche profili di altissimo spessore all'interno dello spogliatoio. Potrebbe non essere finita qui, perchécosì come non lo è nessuno oggi per il presidente De Laurentiis e di fronte a un'offerta soddisfacente il "sì" sarebbe dietro l'angolo.- Le vere offerte, si sa, oramai provengono grossomodo dalla Premier League. Dopo i 40 milioni incassati con la cessione di Koulibaly al Chelsea, ecco cheGli Hammers hanno messo sul piatto un'offerta che si aggira tra iAl momento, però, la cifra non soddisfa De Laurentiis che per meno dinon è disposto a cedere il calciatore. Lo stesso- Una nuova offerta presto potrebbe arrivare, con il West Ham che alzerebbe la posta avvicinandosi a quanto chiesto dal Napoli. In tal caso bisognerebbe correre ai ripari:e portarlo ai piedi del Vesuvio. Si attende principalmente, però, lo sviluppo della questione Zielinski in base al cui futuro si potrà decidere il da farsi.