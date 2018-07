Riparte con una vittoria il Napoli. La squadra di Ancelotti ha infatti superato per 4-0 il Rozzano in amichevole. Subito in evidenza il nuovo acquisto Fabian Ruiz, a segno con un sinistro dai 25 metri che si insacca all'incrocio dei pali. Nella ripresa i gol di Grassi, Verdi (su rigore) e Ounas. Domenica prossima il prossimo test per gli azzurri, che saranno impegnati a Trento contro il Carpi.