Il Napoli è pronto a tornare sul mercato in estate per prendere un nuovo terzino sinistro. Mario Rui sarà confermato, ma in uscita c'è Ghoulam. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli ci sono i nomi del greco Kostas Tsimikas (Olympiacos) e del croato Borna Barisic (Glasgow Rangers). Sull'altra fascia possibile duello con la Roma per Davide Faraoni dell'Hellas Verona, con Hysaj dato in partenza e Di Lorenzo confermatissimo.