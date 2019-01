Secondo quanto riferisce Sky Sport, è andato in scena nel pomeriggio, nel centro sportivo di Castelvolturno, un incontro tra Mario Giuffredi, agente del difensore Elsaid Hysaj, e la dirigenza del Napoli per fare il punto sul futuro del calciatore albanese. Nelle ultime ore, sono tornate d'attualità le voci di mercato su un possibile addio dell'ex Empoli, sotto contratto fino a giugno 2021 e blindato da una clausola rescissoria, che non è soddisfatto dell'impiego riservatogli sino ad oggi da Ancelotti.



Il successore di Maurizio Sarri lo considera un titolare alla pari di Maksimovic e Malcuit e ha optato una turnazione decisamente superiore rispetto alle ultime due stagioni, togliendo un po' di spazio a uno dei pallini dell'attuale allenatore del Chelsea. Non è dunque un caso che tra i club accostati ci siano proprio i Blues, ma il Napoli ha più volte ribadito che, soltanto di fronte a una chiara volontà del giocatore di andarsene e un'offerta congrua, può arrivare il via libera a Hysaj.