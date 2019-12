Come svela Tuttosport, era presengte anche Jorge Mendes ieri a Napoli insieme a Rino Gattuso, per sistemare con De Laurentiis gli ultimi dettagli del contratto: "La prima regola di Gattuso sarà: continuità. Ringhio vuole prima guardare negli occhi i calciatori e poi decidere se chiedere alla società qualche rinforzo a gennaio. Ma soprattutto, chiederà di non cedere nessuno: con la rincorsa al quarto posto, gli ottavi di Champions da disputare e una coppa Italia alla portata del Napoli, ci sarà bisogno di recuperare tutti. Anche e soprattutto quelli in odore di addio, come Callejon e Mertens, due elementi a scadenza di contratto"