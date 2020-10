Con la doppietta di oggi, sono 4 gol in 3 partite di campionato per Hirving Lozano. Un inizio di stagione da urlo per il messicano del Napoli, che era arrivato dal PSV per 38 milioni di euro più 4 di bonus. Dopo una prima stagione italiana deludente, Lozano ora è un titolare fisso della formazione di Rino Gattuso.