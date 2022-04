Le prossime quattro partite potrebbero essere le ultime di Osimhen con la maglia del Napoli. L’attaccante nigeriano è molto ambito in Premier League e da parte del club azzurro non c’è un veto alla cessione. Servirà una offerta che possa avvicinarsi, con i bonus, a quota 100 milioni di euro. Nel frattempo Giuntoli ha già individuato il nome giusto per raccoglierne l’eredità, dettagli nel nostro focus video: