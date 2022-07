Il Napoli ha messo nel mirino Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Bologna, che se non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo valuterebbe una cessione subito per non perderlo a zero la prossima estate. Non è escluso che il Napoli possa presentare un'offerta in caso di cessione di Fabiàn Ruiz.