Il ruggito azzurro accompagnerà i giocatori nella prossima stagione: scopri la nuova Kombat™️ Napoli 2019#Kappa pic.twitter.com/GhQisUJv1o — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 18 luglio 2018

Ilpresenta, con un video su Twitter, la nuova maglia per la nuova stagione. La nuovaè stata presentata in versione cartoon: Marek, capitano azzurro, nota i segni di una pantera, che esce di colpo dai cespugli dove si nascondeva e affronta il 17 del club partenopeo. Graffiato, Hamsik sotto la tuta svela la maglietta azzurra:Pantera che appare proprio sulla nuova casacca del Napoli, pronto a partire con un Ancelotti in più in panchina.