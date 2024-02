Napoli, svelata l'ultima offerta a Zielinski per il rinnovo

Redazione CM

Il Napoli ci ha provato fino all'ultimo per trattenere Piotr Zielinski, o almeno per non lasciarlo partire a zero. Il contratto del centrocampista polacco scade il prossimo 30 giugno e il suo futuro è lontano dall'azzurro, come confermato anche dalla decisione di escluderlo dalla lista UEFA per la Champions League.



ULTIMA OFFERTA - Il Napoli, come detto, ha provato il tutto per tutto e allora Radio Kiss Kiss Napoli ha riferito i dettagli dell'ultima proposta avanzata dal club di Aurelio De Laurentiis: un contratto biennale a 2,5 milioni di euro.



CIFRE SVELATE - Le cifre e i dettagli, tuttavia, si sono rivelati inesatti. Ad annunciarlo il direttore dell'emittente radiofonica stessa, Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal: "Dal Napoli ci assicurano che la proposta per il rinnovo di Zielinski era di quattro anni ed economicamente molto importante, molto più importante di quanto avevamo detto, addirittura quasi del doppio". Di conseguenza, la proposta di ingaggio sfiorava i 5 milioni di euro a stagione.



L'INTER LO ASPETTA - Una mossa che non è però bastata a convincere Zielinski, che ha già raggiunto l'intesa con l'Inter per il trasferimento a parametro zero. Per il polacco classe '94 è pronto un contratto fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, cifre in linea con quanto percepito attualmente in azzurro.