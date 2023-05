e tracciano una linea molto chiara sull'indirizzo che ilseguirà per la complicata sostituzione dell'allenatore campione d'Italia Luciano, che domenica pomeriggio si congederà dal suo pubblico e dalla sua squadra dopo l'ultimo impegno in campionato contro la Sampdoria.- l'ex ct della Spagna è infatti tentato dall'interesse di alcuni club di Premier League, Tottenham in testa, e da quello del Paris Saint-Germain per il dopo Galtier -, riprendendo le parole di De Laurentiis, e in questo momento tra le piste alternative ce ne sono due che stanno assumendo una certa consistenza.: quella che ha regalato ai viola una finale di Coppa Italia (persa contro l'Inter al termine di una grande prestazione) a distanza di 9 anni dall'ultima e soprattutto una finale europea, l'appuntamento del 7 giugno a Praga per contendere la Conference League al West Ham, a 33 dalla finale tutta italiana contro la Juve di Coppa Uefa. Il tecnico di origini tedesche ha soprattutto restituito una dimensione di squadra importante ad una Fiorentina reduce da una serie di stagioni anonime, grazie ads, che anche nella previsione di perdere un enorme scopritore di talenti come il ds Cristiano Giuntoli ha in mente di continuare a perseguire una politica di costruzione della squadra basate su investimenti ed intuizioni a costi contenuti senza far venire meno la competitività tecnica.. Inoltre, i rapporti tra le due dirigenze sono molto buoni e potrebbero favorire il buon esito di un'eventuale trattativa.e così, oltre all'altrettanto affascinante "scommessa" Thiago Motta per l'ottimo lavoro svolto a Bologna,L'ex giocatore di Lazio ed Inter è alla guida del Porto dal 2017 e nelle ultime 6 stagioni ha ottenuto diversi successi (3 campionati portoghesi, altrettante coppe nazionali) e consolidato lo status internazionale di un club spesso protagonista in Champions League. Nonostante le smentite di rito del diretto interessato - in occasione del doppio confronto con l'Inter negli ottavi di finale - su contatti avvenuti in passato,per rendere il proprio progetto ancora più attrattivo.