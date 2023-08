Tra i tanti profili sondati dal Napoli per il centrocampo quello che convince di più è. Il capo scouting Maurizio Micheli ha valutato diversi profili insieme al presidente De Laurentiis e al ds Meluso, ma l'occhio si è fermato sul nome dell'ex Midtjylland che dopo un anno e mezzo in Francia potrebbe arrivare in Serie A.- Dopo i primi contatti di qualche settimana fa con l'agente del giocatore, il Napoli ha fatto uno scatto che può diventare decisivo: la trattativa con il Reims, mancano solo gli ultimi dettagli burocratici da sistemare prima del via libera definitivo; poi partirà la trattativa con il giocatore per il contratto, ma non dovrebbero esserci problemi a trovare un accordo.- L'idea del Napoli è sempre stata quella di, è un centrocampista moderno box-to-box: difende e attacca, recupera il pallone e fa ripartire l'azione. Gioca senza strafare ma è spesso efficace, titolare fisso nell'ultima stagione in cui ha giocato anche da trequrtista contro Nizza e Psg: quattro reti e un assist tra campionato e coppa sono il biglietto da visita col quale ha convinto il Napoli ad affondare il colpo. Trattativa avanza col il Reims, Cajuste è il nome più vicino per il centrocampo.