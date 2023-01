Svolta all’orizzonte nella trattativa tra il Napoli e l’Angers per il talento marocchino Azzedine Ounahi. Il club azzurro si sta avvicinando alle richieste di quello francese su una valutazione da circa 20 milioni di euro, bonus compresi.Il Napoli vuole accelerare per Ounahi cercando di anticipare la concorrenza di Leicester e Lione. I prossimi giorni saranno importanti in tal senso ma ora Giuntoli ha guadagnato un sensibile vantaggio. A fargli spazio potrebbe essere