Napoli, c'è la svolta per Politano: De Laurentiis apre al rinnovo. E l'agente sarà in Arabia

Giovanni Annunziata

La questione Politano il Napoli se la porta indietro da qualche mese. La scorsa estate l'esterno romano attendeva una mossa da parte del club, con il contratto in scadenza a giugno 2025. Tutto rimandato di qualche mese, per la società le priorità erano altre. Con il passare del tempo, però, la pista sembrava essersi raffreddata. Non erano bastate le ottime prestazioni di Politano per convincere De Laurentiis e il rinnovo si iniziava ad allontanare.



DALL'ARABIA AL RINNOVO - Nel frattempo dall'Arabia Saudita sono piombati fortemente sul giocatore. L'Al-Shabab vuole Politano, presentata un'offerta da 7 milioni a stagione per 3 anni. La priorità, però, è quella di restare in azzurro, perché si trova bene in città e vuole continuare a indossare la maglia del Napoli. Oggi cambia tutto, perché arriva la svolta con le parti che si avviano verso un accordo. Il procuratore, Mario Giuffredi, settimana prossima sarà in Arabia Saudita, dove raggiungerà De Laurentiis per la Supercoppa italiana. Lì sarà il momento dell'incontro definitivo e l'intenzione è quella di una stretta di mano finale per un rinnovo che legherà Politano al Napoli fino al 2027 con un leggero ritocco dell'ingaggio.