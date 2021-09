Pensate di vincere 500mila euro con un gratta e vinci e vederli sfumare in un attimo. Tutto vero. E' successo a Napoli, dove una signora, con il gratta e vinci tra le mani, è andata in tabaccheria per chiedere conferma del premio, ma quando il titolare del negozio lo ha preso, se l'è messo in tasca ed è scappato in scooter. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che sono alla ricerca del fuggitivo, e intanto il gratta e vinci è stato già bloccato.