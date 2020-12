Il Napoli si prepara per affrontare la sfida di domani contro l'AZ Alkmaar, valida per la quinta giornata di Europa League. Gli azzurri partiranno nel primissimo pomeriggio per raggiungere l'Olanda. Questa mattina la squadra si è ritrovata come di consueto a Castel Volturno per l'allenamento. Ecco il report della società con le condizioni di Osimhen e di Rrahmani, pronto al rientro dopo la positività al Covid-19:



"Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra si è spostata sui campi 1 e 2 dove ha svolto partita mani e piedi. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con esercitazione tattica e calci piazzati. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Rrahmani risultato negativo al tampone Covid-19 ha completato l’iter di visite presso la clinica Pineta Grande con il Dottor Elpidio Pezzella e con il supporto del Dottor Di Paco della Casa di Cura San Russore di Pisa, riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani".