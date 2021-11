Nonostante il primo posto in classifica, il momento attuale del Napoli non è dei migliori. In vista ci sono tanti impegni delicati e sono venuti fuori tanti infortuni e diverse positività al Covid-19 che non fanno stare tranquillo Spalletti.



Gli stop di Ounas, Osimhen e Anguissa, ma anche la positività di Politano, Demme e Zanoli. Questa mattina i componenti del gruppo squadra si sono sottoposti ai tamponi anti Coronavirus che hanno dato esito negativo. Nessun problema aggiuntivo, quindi, per Luciano Spalletti che non perde altre pedine in un periodo già complicato.