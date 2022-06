La situazione Mertens in casa Napoli non è affatto semplice. Il contratto del belga scadrà tra 21 giorni e il rinnovo oggi sembra essere solo un miraggio. Dovesse salutare Napoli dopo nove anni in maglia azzurra, l'attaccante dovrà trovare chiaramente una nuova sistemazione.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mertens avrebbe rifiutato l'Anderlecht. Il Valencia di Gattuso, il Botagofo, il Monaco e il Marsiglia restano in attesa. Per lui ci sono offerte anche dal Qatar, dagli Emirati e dal Messico.