Dopo l'arrivo in finale della Juve, che ieri ha eliminato il Milan, questa sera al San Paolo Napoli e Inter si giocano l'ultimo posto per la finale di Coppa Italia del 17 giugno. Cresce l'attesa in città: sono già più di 50 i tifosi presenti all'esterno dell'Hotel Vesuvio, dove tra poco arriverà l'Inter.