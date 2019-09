Secondo il Corriere dello Sport, molto turnover nell'undici iniziale del Napoli che scenderà in campo allo stadio "Via del Mare" di Lecce. In difesa chance da titolare per Malcuit e Ghoulam: turno di riposo per Fabian Ruiz, al suo Zielinski. In attacco si giocano due maglie Milik che scalpita, Mertens, Llorente e Lozano.