Secondo Repubblica, c’è un lungo stop per Raul Albiol: “La nuova mediana garantisce maggiore protezione anche alla difesa: 3 gol subiti in 6 partite dall’inizio del 2019. Non sta pesando nemmeno l’assenza di Albiol, che non rientrerà prima di un mese. Ma è il mal d’attacco, in trasferta, l’emergenza che il Napoli deve risolvere. In Europa gli azzurri hanno invece il dovere di essere ambiziosi, provando a fare più strada possibile e magari ad arrivare fino in fondo. Lo pretendono i tifosi, che a Firenze hanno sfogato la delusione con i soliti cori contro De Laurentiis”