Si avvicina sia la ripresa del campionato che quella della Coppa Italia e il Napoli è al lavoro per prepararsi al meglio in vista di questo sprint finale.



Ma non sarà affatto semplice e per farlo dovrà iniziare con un handicap, ovvero l'assenza di Kostas Manolas.



Il difensore greco ha subito una ​distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra i primissimi giorni di ripresa degli allenamenti. Ciò che appare oramai certo è che Manolas mancherà per le sfide di Coppa Italia, sia per la semifinale contro l'Inter che per l'eventuale finale. I tempi di recupero previsti sono di un mese, quindi anche la prima gara (27ª giornata) il Napoli dovrà fare a meno di lui.