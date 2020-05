L'esito degli esami a cui si era sottoposto ieri Kostas Manolas aveva subito preoccupato il Napoli. "Distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra", uno stop tutt'altro che leggero per il difensore greco, avvenuto durante la seduta di allenamento individuale e facoltativa di mercoledì a Castel Volturno. Come riporta il Corriere dello Sport, servono tra le sei e le sette settimane per recuperare da un problema simile. Considerando poi il lungo stop dovuto al lockdown da cui Manolas, come tutti i calciatori, sono reduci, Rino Gattuso non lo avrà a disposizione prima di luglio. Un mese non basterà a Manolas per recuperare, lo stop sarà più lungo.