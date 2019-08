Secondo Il Mattino, Lozano non sarà titolare con la Fiorentina, ma potrebbe andare in panchina nella sua prima di campionato con il Napoli: "D’altronde, è forse tra i più allenati: 5 partite ufficiali già giocate, 270 minuti in campo e preparazione con il Psv iniziata a fine giugno proprio perché gli olandesi sono andati in campo con il Basilea - nel preliminare Champions - già il 23 luglio. Dunque, fisicamente è pronto: va solo testato. Ieri sera Ancelotti e il figlio Davide gli hanno dato il benvenuto al telefono: per i due era obiettivo numero uno. In assoluto. Non hanno mai perso le speranze neppure quando Raiola, a giugno, aveva frenato: Ancelotti, a dir il vero, si aspettava l’approdo già a Dimaro. Ovvio che sarebbe stato meglio".